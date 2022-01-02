同樣是化合物半導體概念股的環球晶（6488），該公司早在2012年就開始投資化合物半導體相關，基於在矽晶圓的優勢，環球晶已握有近300個第3類半導體專利，成為台灣最大碳化矽基板供應商。環球晶6吋碳化矽（SiC）基板已供貨意法半導體等歐洲車用半導體大廠，在客戶需求較預期強勁下，今年產能更可望大增3倍。

環球晶目前6吋SiC基板月產能約2000片，部分客戶已開始出貨，由於客戶需求強勁，今年6吋SiC基板產能將不只「翻倍增」，而是呈現「倍數成長」，可望擴增至月產能5000片，甚至到8000片。

中美晶（5483）董事蔡文惠表示，2020年是一個分界點，過去市場重視科技下游產業，但自2020年開始生態出現逆轉。上游從做苦工的低毛利產業躍升為2位數的高毛利產業。而最主要的因素是電動車和5G等帶動了應用面的改變。車用晶片在去年嚴重缺貨，而缺貨的因素，是低階製程晶片生產投入的資本支出太高，但毛利率相對低，回收期限長，造成沒有業者願意擴廠。

蔡文惠表示，最明顯的例子，張忠謀在2018年退休之前，台積電的資本支出是最大的，然而即便如此，一年的資本支出也不到100億元新台幣；但自張忠謀退休後，這幾年，尤其自前年開始，台積電宣布3年要投資1千億美金。為什麼？就是因為5G電動車等，帶動終端應用增加，大家競相搶半導體產能，尤其是電動車的半導體使用量更是超乎想像。晶片缺料的情況從2020年就開始惡化，而現在大家要蓋廠紓解供需緊張，新產能開出也要到2023年，屆時能否紓解也還是個問題。生態的改變已經發生，17年來，聯電的毛利率沒超過30%，但去年在供需失衡下，聯電的毛利率已經拉高到37%，今年甚至上看40%。去年是愈成熟的製程愈缺，連茂矽（2342）去年毛利率都拉高到20%以上。什麼原因，就是低階沒有人要做，結果造成一些小的關鍵性零組件缺料，愈缺愈搶，就推升了上游半導體毛利率一路走高。

蔡文惠指出，我30幾年來從來沒有看過半導體產業好成這樣，有外資說半導體供需失衡只是暫時的黑暗，明年就會紓解。但我認為，生態一逆轉，要再回頭並不容易，晶圓代工的資本支出太龐大，低毛利拉長投資回收年限，相關生產業者是不會接受。也因此，我看好今年的投資主軸應該聚焦在科技的上游產業。（2-2）