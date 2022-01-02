知名音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年在上海跌倒引發腦溢血中風，2020年又在台東跌倒住進加護病房，去年底桂田文化藝術基金會前往探視，得知袁惟仁現臥病在床認不得人，被醫師判定植物人，讓前妻陸元琪感到不捨。

根據《三立新聞網》報導，陸元琪坦言雖與袁惟仁完全沒連絡，但內心還是五味雜陳，一對兒女應該有與前夫家來往。

袁惟仁（右）去年8月被目擊坐著輪椅出現在台東馬偕醫院看診。（讀者提供）

回顧袁惟仁、陸元琪相識的起點，兩人在酒吧結緣，2002年步入禮堂，結婚1年女方就提離婚，磨合至2016年真的走不下去，陸元琪認了簽字離婚，獨自撫養一對兒女，不再與前夫聯繫，還被袁惟仁大姊袁藹玲於2020年在臉書發文痛批「寡廉鮮恥」，不滿袁惟仁病倒了，一對兒女竟然不聞不問，前弟媳還敢在社群平台表達對袁惟仁的思念；陸元琪不甘被前大姑抹黑，放話要尋求法律途徑解決，一度引起社會熱議。

如今袁惟仁病倒成植物人，陸元琪也沒好過，為了養育子女得沒日沒夜的工作，長期過勞導致身體出問題，在臉書透露跨年時獨自按摩紓壓，「肩膀脖子僵硬，雙腿腫到跟懷兒子的時候一樣腫，全身尋麻疹一直發作」，按完後換拔罐，「拔完後每一圈都是黑紅色，嚇到自己了」，她期許新年要好好照顧自己的身體，跨年夜就在浴缸裡休息，並祝福粉絲新年快樂、平安健康。