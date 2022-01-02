這次公牛前鋒迪羅薩不僅是第4節之王，更是三分球絕殺之王了！前役才用三分球絕殺溜馬的迪羅薩，2日在槍響同時投進絕殺三分球，幫助公牛不可思議以120比119逆襲地主巫師，除了搶到7連勝，更以24勝10敗暫時獨居東區龍頭地位。

雙方打到讀秒階段，拉文的兩罰俱中，幫助公牛117比116領先，可是巫師前鋒庫茲馬最後4.0秒投進三分外線，也讓地主巫師兩分超前，看來就要帶走勝利，沒想到迪羅薩接獲懷特傳球，埋伏底線壓哨投進絕殺三分球，連兩場上演逆轉秀。

連兩場當上絕殺英雄的迪羅薩，最後拿下28分、9籃板及5助攻，其中末節又是獨拿9分，展現第4節之王的應有風範，拉文替公牛攻下全場最高35分，武切維奇也有22分、12籃板，取代朗佐鮑爾先發的懷特，也有20分、5助攻。

差點變成巫師絕殺功臣的庫茲馬，攻下全隊最高29分，外加12籃板、3助攻，畢爾也拿27分、17助攻，加福德19分，波普13分，目前巫師拿下18勝18敗，仍居東區第8位置，卻跟東區第9塞爾提克僅剩1場勝差，維持前8位置有點危險。