新竹縣政府日前舉辦「大作家與小作家的下午茶之約」，邀請作家王文華與新竹縣小作家們分享創作歷程，教育局長楊郡慈則表揚126位在去年1至6月投稿《國語日報》獲刊登的孩子和指導老師，鼓勵大家多多寫作和閱讀，小朋友們也開心和作家王文華合影。

楊郡慈表示，新竹縣積極推動閱讀和寫作教育，和文化局攜手製作國小1至6年級借閱證「樂讀卡」，並串聯「我的圖書館App」，讓家長可用App中的「我的圖書館」功能，培養親子共讀習慣，並辦理獎勵投稿優良師生與作家有約活動，拓展閱讀視野。

王文華與新竹縣向小作家們分享「梅子老師這一班1《教室被封鎖了》」的創作歷程，同時鼓勵小朋友不要膽怯於寫作，勇敢去投稿，不斷的閱讀和寫作，就會有所進步。

王文華並以「戲棚下站久了就是你的」，強調只要願意、有創意，就可以創作出不一樣的作品，期待小作家們多寫作，都能成為明日的大作家。

「生活之美，無所不在！文章都是紀錄我的成長生活！」東興國小學生董映廷說，寫作文就像是在寫日記，他把生活點滴記錄下來，不用到特別的地方，也不一定是特別的事情，只要在生活中，覺得有趣，感到溫暖的事，動筆寫下，讓自己感動，就能寫出雋永的文章。

董映廷在《國語日報》刊登5篇文章，〈童年玩伴〉紀錄其祖孫情感，〈我愛看運動比賽〉則是記錄爺孫三代共同興趣，〈馬那邦山的壯麗與溫暖〉記錄了山友加油打氣的溫情，〈豆城雪地遇見小鴨〉則是全家出訪美國，在波士頓公共花園受到小鴨家庭安家立命的親情感動。