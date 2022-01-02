大學考招新制今年起實施，新型學測1月21日至23日舉行。專家表示，自然組考生在學測成績排前5000名、社會組考生排前6000名，也就是4科成績56或57級分以上，可以上台、清、陽明交大、政及成等5大名校的熱門校系；至於7月分科測驗，則是明星高中生的頂尖對決。

根據教育部統計，今年大學入學各管道招生名額，特殊選才1518個、占1.54％，繁星推薦1萬6178個、占16.44％，申請入學5萬5810個、占56.70％，考試分發2萬4922個、占25.32％。也就是大學一半以上的招生名額都放在申請入學。

升學專家胡天爵表示，今年大學考招新制，主要是在學測及分科測驗的考試方式及內容有很大改變，招生方式變動不大。申請入學已成各大學主要招生管道，今年台、清、陽明交大、政、成等校的申請入學招生名額分別為1740個、1200個、1026個、923個及1319個，占該校招生名額的49.07％、59.08％、57.35％、44.44％、46.86％。

今年醫學系方面共有1366個招生名額（不韓學士後醫學系），其中有1088個名額、占79.65％由1月的學測＋甄選決定，只有278個名額、占20.35％是由7月指考分發決定。

胡天爵根據各管道招生數來分析，自然組考生學測成績排前5000名、社會組考生排前6000名，才有比較大的機會進入台、清、陽明交大、正、成等5名校的熱門校系；如果學測成績擠不進去這個行列，又想進這5校的好系，那就要拚7月的分科測驗。

胡天爵分析，建中、附中或中一中等明星高中，大約3、4成對於自己在申請入學所錄取的校系感到滿意，其他都會再拚7月分科測驗。他推測，建中會有7成、中一中6成5、附中有6成考生會去考分科測驗，也就是分科測驗會是頂尖考生的對決。

胡天爵指出，社區高中考生大約僅1、2成會去考6科測驗，明星高中則有6、7成考生，比例相差很大。但整體來說，如果覺得自己在學測考不好，應該就要立即開始準備分科測驗；如果等到申請入學6月15日放榜後，對於錄取校系不滿意，再來準備分科測驗，那會來不及。