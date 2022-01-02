2022年跨年電信業備戰，部分跨年熱點尖峰時間流量是平日的逾10倍，各家電信業者也紛紛公佈跨年數據量表現，以中華電來說，全台最受矚目台北101跨年煙火行動上網尖峰數據量超過平常使用的10倍。

2022跨年夜全台重要活動區域，中華電(2412)行動上網數據量創新高，包括台北市政府及101信義商圈、新北市八里河畔煙火秀、桃園高鐵廣場、台中水湳中央公園、台中麗寶樂園、台南市府廣場、高雄高流海風廣場、高雄義大世界、花蓮六期重劃區跨年晚會等20多個熱門景點，行動上網數據量超過平時的5倍。其中，全台最受矚目台北101跨年煙火行動上網尖峰數據量超過平常使用的10倍；高雄跨年晚會行動上網尖峰數據量超過平常使用的6倍。有8成以上客戶，以FB、LINE及IG等社群通訊軟體視訊直播煙火。

遠傳(4904)觀察全台各地跨年重鎮，包括台北信義區、新北歡樂耶誕城、桃園高鐵站前廣場、花蓮東大門夜市、雲林劍湖山世界、台中麗寶樂園、台中水湳經貿園區、高雄蓬萊商港跨年晚會、高雄五月天演唱會跨年晚會、高雄義大世界、台南市府廣場跨年晚會等地點，跨年時段4G的下載數據量為平常使用的2.5倍，上傳數據量達20倍；5G的下載和上傳數據量則分別是平常的12倍、80倍；語音話務量則為平常的10倍。

亞太電(3682)「5G極速飆網」首次迎戰跨年夜，為帶給用戶順暢穩定的網路服務，亞太電信全面備戰，根據內部統計顯示，全台跨年熱區整體網路流量為平日的3.1倍，使用尖峰時段出現在跨年凌晨前後15分鐘，用戶紛紛搶在第一時間為親友獻上祝福，上傳數據一舉超過平日使用量6.5倍，其中熱門區域台北信義區、台中水湳中央公園及高雄市跨年晚會現場數據使用量均較平日超過10倍。

台灣之星在跨年夜當晚，在北中南跨年活動區域，整體訊務量相較平日同時段狂增50%；實測5G下載速度最高較4G快5倍；此外，台灣之星用戶透過Facebook、Instagram、Line等社群通訊軟體進行視訊直播、拍照打卡及傳祝福訊息，較前日增加60%，帶動整體上傳數據量大爆發、相較平日多出3倍。

台灣大(3045)部分儘管無公布相關傳輸數據，但跨年當天一切訊務正常，用戶傳輸順暢。