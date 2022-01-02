方芳芳與老公丹尼爾十分恩愛。（方芳芳提供）

林若亞和孫志浩（左圖）參加方芳芳的跨年趴。（方芳芳提供）

「最美麗的主持人」方芳芳一直是許多人的偶像，她心中其實也有自己的偶像，那就是「東方不敗」、金馬影后林青霞。

她的好友徐楓知道她瘋迷林青霞，多年前曾邀她在電影《滾滾紅塵》復刻版首映會擔任嘉賓，方芳芳為了一睹大明星丰采，專程從上海回台，見到林青霞時，她彷彿像個小影迷一般，還找人幫她們一起合照，她憶起這段相遇的緣份，開心說：「我當時看到林青霞還激動得發抖，她真的是永遠的巨星。」

方芳芳和老公丹尼爾結婚近30年、育有1子，夫妻倆日前在上海和友人們舉辦跨年趴，與他們有多年交情的孫志浩也帶著老婆林若亞現身。方芳芳誇林若亞既能幹又燒得一手好菜，曾吃過她做的炒米粉、麻油雞，也把家裡整理得一塵不染，是難得的好女孩。

個性熱情開朗的方芳芳，平時和許多移居或嫁到上海的台灣友人聚會，孫志浩夫妻檔是其一。賈靜雯前夫孫志浩多年前再婚娶了模特兒出身的林若亞，婚姻幸福，林若亞對賈、孫的女兒也視如己出，2家人各自安好。

方芳芳在上海的生活充實忙碌，除了陪老公聽音樂會、看舞台劇，也打羽毛球、做皮拉提斯運動、學畫畫，自嘲忙吃忙運動忙減肥。她說，上海目前對疫情管控仍嚴格，兒子1個多月前曾到當地的迪士尼樂園玩，沒想到有民眾確診，兒子為此在家隔離14天，她和老公則暫住飯店。

方芳芳人美心更美，現擔任「台灣優質生命協會」理事長的她，人在上海仍心繫公益，「受疫情影響，籌款更加困難，壓力還是很大。先前我們帶資深藝人探訪獨居老人並唱歌表演，許多獨居老人對他們很有共鳴，資深藝人也有收入，一舉數得，所以很希望更多人認識協會」，她在上海過完農曆年就回台，為3月2日的公益晚宴做準備，盼結合更多人力量一起回饋社會。