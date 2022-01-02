前高雄市長韓國瑜出版新書，今（2日）下午將在台北市大安森林公園舉行見面會，新北市長侯友宜今（2日）上午前往新莊慈祐宮參拜，媒體追問是否會出席？侯回應，因另有行程，但還是期盼韓的新書暢銷。

侯友宜表示，因為見面會時間另有行程，期盼韓的新書可以大暢銷，有更多人購買，讓大家了解他在這段時間做了什麼，祝福他新書暢銷。

媒體詢問是否有收到韓贈送的新書，侯說，目前尚未收到新書，韓應該有機會寄一本送他，若沒有會自己花錢購買一本，還是期盼韓新書暢銷。