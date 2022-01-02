就算「大鬍子」哈登2日交出34分、13助攻與12籃板的30分大三元，杜蘭特也轟下28分，可惜籃網仍然浪費下半場一度領先12分優勢，最後遭到快艇以120比116逆轉擊敗，籃網不僅吞下2連敗，更以23勝11敗落居東區第2位置。

打完上半場，籃網僅以53比49小幅領先，來到第3節，哈登開始火力全開，單節進帳16分，幫助籃網擴大到兩位數領先，可是快艇末節發動10比0小高潮，轉眼縮小差距到兩分，甚至打到最後2分35秒，更把比數打成110比110平手。

打到最後1分03秒，威斯洛的中距離幫助快艇兩分領先，甚至來到最後23.5秒，曼恩投進關鍵三分球，擴大快艇領先到5分，隨後籃網雖努力追到3分差距，沒想到杜蘭特最後7.3秒兩罰中1，只能眼見接下來雷吉傑克生兩罰俱中帶走勝利。

快艇幾乎所有主力不是受傷，就是進入聯盟健康與安全協議，沒想到竟用這種殘破陣容逆襲籃網，布雷索攻下全隊最高27分，曼恩與雷吉傑克生各有19分，柯菲14分、8籃板及5助攻，快艇目前19勝18敗，勝率重新超過5成，仍居西區第6。