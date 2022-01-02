加拿大奧會執行長休梅克（David Shoemaker）對於2月4日開幕的北京冬奧抱持疑慮，他在新年的訪談告訴《加拿大廣播公司》說：「我們很擔心，我們認為這些賽程還能保持安全，但是我們還必須逐日觀察來確定。」一旦無法保證運動員的健康，休梅克表示他們毫不猶豫就會退出冬奧。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）去年12月宣布「外交抵制」北京冬奧，同時加拿大奧會不受影響，仍計畫派運動員前往參賽。雖然加國奧會不被政治干涉，但他們非常憂心防疫的問題。2020年3月，加拿大奧會率先以防疫為由退出東京奧運，除非國際奧會願意將賽事改期，最後東京奧運改到2021年並且閉門舉行。

休梅克說，他們目前還未和國際奧會討論過北京冬奧延期的可能，但他們多次和其他參賽國對話，預估這個議題遲早會浮現出來。另一方面，休梅克相信北京冬奧的防疫能力，問題在於長途旅行的風險。「醫療專家同意，2月時最能避開Omicron變種病毒的安全地點就是在北京的奧運隔離泡泡。我們面臨最大的挑戰是接下來30天，如何把加拿大參賽者在不被感染的情況下送到北京。」

職業冰球聯盟NHL曾計畫藉著北京冬奧來推廣冰球運動，但受到疫情衝擊而被迫放棄。NHL自從2014年索契冬奧以來就沒有再開放球員打奧運，一些明星球員公開表示對於無緣為國爭光感到失望。