畫面曝光！柯文哲參加升旗意外變「總統閱兵」？ 府：安排不周請柯市長見諒

總統府昨舉行元旦升旗典禮，台北市長柯文哲應邀出席，不過他今年不同於以往先入府合影，而是直接到現場站定位，正好碰上三軍儀隊演出，且全場無其他貴賓僅他一人就位，總統府回應基於防疫考量，請柯見諒。對此，中華戰略學會研究員張競認為，柯P最大敗筆，其實是對身後軍校學生視而不見。

2022年總統府元旦升旗典禮，柯文哲昨（1日）也受邀參與，但一改過去先入府合影，而是直接到現場站定位，讓他獨自站在三軍樂儀隊前面，有如「總統元旦閱兵」，畫面看起來頗為尷尬。總統府事後表示，總統府內人數太多，基於防疫考量，安排不周請柯市長見諒，而柯回應，希望大家新的一年正向思考，他不會在意。

針對這場風波，張競今（2日）在臉書發文表示，有網友問他，柯P元旦升旗時被搞到個人閱兵有何看法，他認為柯P最大敗筆，其實是對身後軍校學生視而不見，身為台北市長，總是地方父母官，與其呆站在那邊，總是該回頭去跟後面軍校學生打個招呼，問問看有沒有台北市民的子弟吧？

張競直言，難道將來想問鼎大位的柯P，忘記這些軍校學生也有投票權嗎？難道軍人或軍眷選票對台灣民眾黨不重要嗎？