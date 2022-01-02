高雄輕軌C17至C20路段自110年12月正式開通試營運後，推出全線「免費搭乘」好康服務，這個月3日起開始正式恢復收費，票價採單一費率並於上車刷卡。高雄輕軌免費搭乘期間搭乘人數達到約39.6萬人次，每日平均運量有2.48萬人次，較前次大南環免費搭乘期間運量提升約37％。

高雄輕軌C17至C20路段上月試營運，也推出全線免費搭乘至1月2日，自110年12月17日起到111年1月1日，期間搭乘人數達到約39.6萬人次，每日平均運量有2.48萬人次，較前次大南環免費搭乘期間運量1.8萬提升約37％。高捷公司表示，這顯示輕軌路線的延長，可有效串連社區、學校、醫療及遊憩景點，成為市民、遊客及學生最佳運輸工具，讓人對於未來輕軌成圓之後的運量更加期待。

不過全線免費搭乘的優惠將於3日起恢復收費，票價採單一費率並於上車刷卡，使用電子票證或一卡通money刷乘收費新台幣10元，購買紙票者30元。

高雄市政府捷運工程局與高捷公司提醒民眾，恢復收費後，呼籲民眾要有守法觀念，高捷公司將持續宣導收費政策，並安排輕軌查票員隨車稽查，請搭乘民眾配合刷卡搭乘。