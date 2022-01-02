出身沖繩的女星新垣結衣，其自然充滿透明感的美貌圈粉無數，被封為「國民老婆」，沒想到她與男星星野源演了個《月薪嬌妻》，就變成了別人的老婆，在今年5月宣布閃婚，讓廣大粉絲哭暈直呼「失婚」，而繼夫妻倆爆出竟是「分居婚」後，又爆女神將離大家遠去，隨星尪移居美國。

自新垣結衣與星野源認了從戲裡愛到戲外並步入禮堂後，外界都相當好奇兩人婚後的生活，日前爆出他們結婚都7個月了，始終都沒住在一起，甚至星野源搬新家，還沒帶上老婆一起，知情人士透露他們採取「分居婚」的理由，一來原本兩人都是很重視個人空間與時間的人，再者工作忙碌沒空適應新生活型態，因此至今還沒同居。

而分居婚的狀態，可能不久後就有轉機，但卻是另一個大變動，據日媒《東京體育》報導，本業是創作歌手的星野源，一直都對移居美國抱持著嚮往，他在2019年展開世界巡演時，甚至特意創作了英文歌曲，其實他內心有打算搬去美國定居，這回搬家，新垣結衣終於被考量在內，星野源會帶著嬌妻一起去。

至於移居美國的時間點，因星野源目前正忙創作新曲，工作行程也已排到年底，而愛妻新垣結衣則正在拍NHK電視台的大河劇《鎌倉殿的13人》，全情投入中，因此搬去美國住的時間點，預計會是在女方殺青這檔戲之後行動，地點是紐約，移居海外的消息傳出後，引發網路上不小的動盪，粉絲們感到超驚訝，紛紛傻眼留言：「這是真的嗎？！」。