百貨週年慶帶旺年底送禮及企業年終尾牙需求，搭配五倍券及展店效益，全台百貨通路市佔第一家電通路商集雅社(2937)110年營收有機會挑戰新高，未來集雅社除持續展店，亦將藉由更多元化、精緻的商品呈現及銷售方式刺激買氣，為公司營運成長添動能。

儘管全球塞港窘境未解，家電、3C產品缺貨頻傳，但因年底往往是耶誕送禮、新居落成、企業尾牙採購等旺季，且去年百貨週年慶較晚，為了搶五倍券商機百貨業者祭出多樣好康、搭配各縣市政府推出加碼方案刺激，致使3C、家電類產品買氣暢旺，亦讓集雅社業績隨著百貨週年慶銷售報佳音衝高，去年前11月合併營收27.64億元，年成長8.46%，預估110年有機會挑戰營收創新高。

集雅社副總經理蘇在基表示，持續展店是公司每年必要的政策，以去年為例，共新增了6家百貨門市，目前總門市數量已達58家；而多元的商品呈現也是集雅社在拓點時思考的面向。

繼今年3月整合電視、家電、手機與平板等三星全品項體驗館在高雄義享天地開幕後，第2家三星全品項體驗館也即將於今年1月在台中廣三SOGO盛大開幕；集雅社未來希冀藉由更多元化、精緻的商品呈現及銷售方式，持續刺激買氣，為公司帶來更亮眼的成績。