中烏建交30年 習近平同烏茲別克總統通話 11:482022/01/02 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國家主席習近平。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸與烏茲別克建交30年，大陸國家主席習近平今（2日）同烏茲別克總統米爾濟約耶夫互致賀電。 習近平強調，高度重視中烏關係發展，建交30年來，中烏關係與時俱進、開拓進取，雙方在改革開放和發展振興進程中相互學習、相互借鑒，在抗擊新冠肺炎疫情合作中和衷共濟、守望相助，成為名副其實的全面戰略夥伴。 米爾濟約耶夫表示，在習近平親自關心下，烏中全面戰略夥伴關係蓬勃發展，烏方願同中方深化共建「一帶一路」合作，推動烏中友好關係和兩國全方位合作進入歷史新階段。 公立中小學校舍耐震補強 今年底全部符合規範 沒有中華民國的元旦談話 #中烏 #30年 #習近平 #烏茲別克 #賀電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印太國家親美或友中 疫苗採購露玄機 04:102022/01/02 政治要聞 中再保 航運股幫打氣 04:102022/01/02 證券．權證 9旬嬤當志工30年 掃街巡守難不倒 04:102022/01/02 地方新聞 女足亞洲盃抗敵 演練5後衛陣型 04:102022/01/02 運動天地 美專家：韓國愈接近美國 中國愈會報復 04:102022/01/02 焦點新聞 設日間托育中心 社區輪流顧小孩 04:102022/01/02 焦點要聞 美中強強碰 2022恐陷懦夫賽局 04:102022/01/02 政治要聞 楊勇緯林威助 台中領唱國歌 04:102022/01/02 地方新聞 中國駐尼加拉瓜使館 復館揭牌 04:102022/01/02 焦點新聞 烏日明傳產業園區 通過內政部審核 04:102022/01/02 地方新聞 尚青論壇》憂心中共四軍與俄軍協訓發展趨勢（陸文浩） 12:202022/01/02 尚青論壇 兩岸熱門新聞 習近平書架 夫妻年少照首次曝光 - 產業財經 - 旺報 史話》清朝在台漢人從4萬變255萬──台灣人從哪來（二） - 兩岸史話 - 言論 2022開門紅 大陸第二台華龍一號核電機組併網成功 - 兩岸 - 旺報 史話》他棕髮藍眼，毅然奔赴中國抗日（莊秉漢） - 兩岸史話 - 言論 立陶宛總理稱設台灣代表處不值得中方做出當前反應 陸外交部：避重就輕 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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