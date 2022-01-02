中國大陸與烏茲別克建交30年，大陸國家主席習近平今（2日）同烏茲別克總統米爾濟約耶夫互致賀電。

習近平強調，高度重視中烏關係發展，建交30年來，中烏關係與時俱進、開拓進取，雙方在改革開放和發展振興進程中相互學習、相互借鑒，在抗擊新冠肺炎疫情合作中和衷共濟、守望相助，成為名副其實的全面戰略夥伴。

米爾濟約耶夫表示，在習近平親自關心下，烏中全面戰略夥伴關係蓬勃發展，烏方願同中方深化共建「一帶一路」合作，推動烏中友好關係和兩國全方位合作進入歷史新階段。