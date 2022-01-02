畫面曝光！柯文哲參加升旗意外變「總統閱兵」？ 府：安排不周請柯市長見諒

2022年總統府元旦升旗典禮，受邀的台北市長柯文哲昨一改過去先入府合影，而是直接到現場站定位，正好碰上三軍儀隊演出，畫面被形容像「總統閱兵」，總統府表達歉意，期望柯文哲見諒。對此，國民黨台北市議員王鴻薇痛批，如果今天是桃園市長鄭文燦來參加可能是這種待遇嗎？

王鴻薇今（2日）在臉書發文表示，柯文哲參加總統府元旦升旗，竟然在戶外被冷落，呆呆站立40分鐘，雖然總統府事後說明是因府內人數較多，但無論如何這都是非常不尊重首都市長。

對於總統府此舉，王鴻薇痛批，難道府內連一個市長的空間都容不下嗎，還是只是因為柯文哲兒而故意冷落？如果今天是鄭文燦來參加可能是這種待遇嗎？王感嘆，不要連國家的慶典都要分顏色和彼此，讓柯文哲罰站實在很難看，冷落台北市長就是冷落台北市民，總統府欠柯文哲一個道歉。

許多網友也在其po文底下留言表示，「堂堂一個總統府，辦事能力這麼差，如何保家衛國？真是令人匪矣所思，這些辦事人員不用懲處嗎」、「這種羞辱性的冷落，真是欺人太甚」、「搞政治搞到這種程度很失敗」。