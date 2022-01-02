搜救人員守護罹難的桃園股長。(台中市消防局提供)

桃園市體育局37歲李姓股長去年12月12日獨攀中央尖山失聯，搜救人員12月24日用空拍機發現遺體卡在懸崖，因地勢險惡，難以搬運，搜救人員連日在惡劣的山區守護，空勤總隊直升機3度出動吊掛遺體，皆因天候太差無功而返，今（2日）上午直昇機再度前往，終於成功吊掛遺體，帶李股長回家了。

台中市消防局12月13日接獲雲林縣消防局勤務中心轉報，任職於桃園市政府體育局全民運動科李姓股長，攀爬中央尖山失聯，由其胞姊代為報案。

帶隊官在24日12時30分回報由空拍機尋獲遺體，海拔高度3180公尺，因現場地形險惡，遺體距離搜救人員約有80公尺高度落差難以靠近，三度申請空勤總隊直昇機吊掛也因氣候不佳無功而返。

台中市消防局1日再度派遣8名搜救隊員，連同家屬自聘的民間團體4人前往遇難地點，先將李姓股長遺體移往平坦河床，以利吊掛作業，搜救隊員並在遺體附近紮營守護。

所幸今天（2日）終於傳出好消息，天氣狀況轉好，空勤總隊上午再度出勤，在12名救難人員的協助下，順利與遺體接觸並吊掛下山。

該名李姓股長未婚、熱愛運動，平時就愛好登山、路跑和自由車，11日凌晨2點前往台中市和平區勝光登山口、南湖溪山屋、香菇寮營地登山，規畫2天來回，原預計12日晚間9點返回桃園，但直到13日上班日仍不見人影，市府同仁直覺有異，一查之下才發現李姓股長獨攀後失蹤。

13日當天李姓股長未到市府上班、打電話也未接，全民運動科長沈世國先詢問同仁，發現李姓股長似乎周末去登山，詳細調查後發現疑似是到中央尖山，他再打電話到勝光登山口附近派出所，請警察到周邊停車場看有無李姓股長的車輛，才確定李姓股長的位置，立即通知家屬與消防局協助調查。