新北市長侯友宜表示，戴湘儀是一個認真、努力用心做事的年輕人。（葉書宏攝）

戴湘儀受訪時與侯友宜角色互換。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜、新北市府副發言人戴湘儀今（2日）上午前往新莊慈祐宮參拜。（葉書宏攝）

戴湘儀投入新莊議員選舉被表態 在地議員強調要交棒給兒子

新北市長侯友宜、新北市府副發言人戴湘儀、市議員黃林玲玲今（2日）上午前往新莊慈祐宮參拜，慈祐宮主委陳圓光致詞時提到，戴將投入新莊議員選舉。戴受訪時並未否認，但還需一段時間才會跟大家報告。黃林玲玲則強調，要交棒給兒子，「沒有關係，選舉不怕競爭！」

侯友宜、民政局長柯慶忠、戴湘儀等今（2日）上午10時許前往新莊慈祐宮參拜。陳圓光致詞時，感謝市府團隊對於新莊的付出，更直接說「戴湘儀也將投入新莊議員選舉！」

侯友宜表示，戴湘儀是一個認真、努力用心做事的年輕人，2年多來一起並肩作戰，讓新北市進步，任何年輕朋友願意為國家人民做事，絕對是好事情，年輕的朋友要做什麼，其實都是由自己決定，做什麼角色都很好，只要願意為國家人民做事才是最重要的。

關於侯家軍成形，侯友宜說，都是為國家人民努力做事，無論在新北市做事或其他的角色扮演上，只要為國家人民做事，都是好的團隊，都是為國家盡忠，大家努力做事。他也特別提到，黃林玲玲幾十年來不忘初心，為新莊做事，就是如此的心態。

值得觀察的是，戴湘儀受訪時與侯友宜角色互換，以往都是侯受訪時戴站在一旁，如今則是戴受訪時，侯站在一旁。戴湘儀表示，很多選舉傳聞，現階段還是跟著市長一起做事，以市政為主，至於未來規畫，還需要一段時間再跟大家報告

黃林玲玲表示，自己已經做了40年議員、8年新莊市長，未來要交棒給兒子，讓他參與議員選舉，兒子相當優秀，可以盡心盡力替地方做事。選舉不用怕競爭，每個人都有自己的理想跟抱負，有意要出來為地方服務，也是地方福報，只要盡心盡力為地方做事。