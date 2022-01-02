八吋晶圓代工廠世界(5347)去年4月購入友達竹科L3B廠，已依協議在2022年1月1日完成交割；世界先進已正式接手該廠營運，成為世界先進晶圓五廠。

世界先進尚未決議晶圓五廠何時開始擴產。公司表示，晶圓五廠廠房設施將可容納每月約4萬片的8吋晶圓產能，因應中長期客戶不斷增加的產能需求，展現世界先進對於擴充產能的決心與對客戶的承諾。

世界先進目前在竹科有2座廠，在桃園與新加坡分別有1座廠，新購入的友達L3B廠，是世界先進第5座廠。

短期營運來看，世界先進預估，2021年第4季營收將達123-127億元，季增率約3.5-6.9%，續寫新猷。

隨著晶圓3廠完成擴產7000片，公司預估2021年第4季產能將較第三季增加2%。由於客戶需求依然強勁，預期至2022年上半年都將維持相當高的產能利用率。

世界先進2021年第4季營運樂觀，將再挑戰新高，並看好產能利用率維持相當高的水準至今年上半年，今年整體營運表現亦可望優於產業平均。

世界先進董事長方略於先前法說會指出，若大環境沒有出現重大變化，對今年持正面樂觀看法。今年產能增加7%至9%，業績成長幅度可望優於晶圓代工業平均水準，所有產品線都將成長。