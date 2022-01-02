35歲女星玉兔（鄭如吟）從節目《我愛黑澀會》出道，外型亮眼、舞蹈精湛，擁有大批粉絲愛護。近日她在IG上傳泡湯照，前凸後翹的曲線被網友讚賞不已。

玉兔2日在IG將自己打卡在宜蘭礁溪某溫泉飯店，並公開3張泡溫泉的照片，畫面中，她留著一頭吹整過的長捲髮，化著甜美妝容，配戴一對太陽眼鏡，身穿桃紅色的連身泳裝，正面開深V展露豐滿雙峰，側身僅有幾條細線激裸一片膚色，她站在水中翹起美尻，S型曲線一覽無遺；另一張則趴躺在岸邊，水平線剛好位於上圍，讓邪惡雙弧若隱若現，相當性感，玉兔還俏皮地說：「不要問我冷不冷，因為我泡的是溫泉。」

許多網友看到這3張玉兔泡湯照，都被激發內心的慾火，紛紛留言：「原來妳身材這麼好。新年快樂」、「好性感……阿嘶」、「辣到炸掉」、「娘娘的側身角度真的特別的美」、「嗶嗶嗶，過份辣囉」、「屁股真棒」。

隨著台劇《華燈初上》第一、第二季熱播，不少民眾都會仿效劇中的條通酒店風格，舉辦聖誕或跨年派對，就連演藝圈女明星也不例外，玉兔和Apple、瑤瑤、斯亞、游小優、林采緹、成語蕎、蘇心甯、亞亞等一起參加「華燈初下」聖誕交換禮物派對，只見每個「媽媽桑」都渾身解數，穿露腿或露胸的戰服和梳復古頭來參加，活動照曝光後引起盛讚，網友直呼：「太美了」、「這氣場很強」、「好有味道的照片」。