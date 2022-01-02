指揮中心去年底已全面開放施打新冠疫苗第三劑，成大醫院小兒腎臟科兼任主治醫師楊為傑表示，他之前已施打兩劑AZ，在第二劑接種完後5個月後，最近他接種半劑即0.25ml的莫德納，發現抗體在施打後的24小時內從低點上升至少2倍。

楊為傑昨在臉書粉專《白袍旅人-兒科楊為傑醫師》發文表示，他依照指揮中心的建議，在第二劑施打完後5個月，接種0.25ml的莫德納，雖然手臂有些痠痛，且有倦怠感，但不至於影響作息與工作。

楊為傑說，他透過監測抗體發現，施打完2劑AZ後，2至3周內抗體達到高峰，5個月後抗體只剩高峰時期的30分之1，不過補打第三劑後，24小時內抗體從低點上升至少2倍，未來將繼續追蹤抗體可以衝多高。

楊為傑指出，目前美國單日確診人數突破歷史新高，且感染Omicron變異株的人超過半數，預測未來Omicron將取代Delta，成為主要傳播病毒。他表示，這代表打兩劑疫苗對Omicron的保護力，絕對不如防Delta，台灣全民施打第三劑勢在必行。