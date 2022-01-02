2021年最後一天，台灣爆發創單日新高的41例境外移入，全球疫情緊繃，似乎又要突破國境了。印度傳出疑似有新病毒「Delmicron」，被部分媒體引用，搞得人心惶惶。台大前醫師林氏璧今PO文，強調報導有誤，「大家別再自己嚇自己了」。

林氏璧轉述印度醫師在推特上的澄清，指「Delmicron」只是把「Delta」和「Omicron」兩大魔王變異株合在一起的新詞，並不是什麼新種病毒，「看來是印度媒體自己創造的，繪聲繪影寫得跟真的一樣」。林氏璧補充，之所以會合併使用，應該是目前世界上同時有兩種病毒流行，沒其他意思。

林氏璧去年年末表示，就全球趨勢來看，台灣遲早會被「Omicron」攻陷，爆發第一例本土個案，畢竟當初「Delta」也曾出現過。在那之前，大家維持現有防疫措施即可，「若有新的變異株絕對值得重視，WHO（世界衛生組織）或英、美等相關單位也會宣布，實在沒必要自己嚇自己」。