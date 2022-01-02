三峽光明陸橋拆除後。（新北市工務局提供）

新北市工務局推動城市「減法工程」，透過拆除城市中不必要的違章建築、人行陸橋，推動城市新美學。今年起工務局也將陸續展開封閉地下道專案，以永和區林森路地下道作為首座試辦標的，並配合極端氣候常有暴雨來襲，改做滯洪池。

工務局表示，新北市城市建設達成第一步「減法」後，在推動新的「加法」建設上才能更順暢，其中，在人行陸橋拆除方面，養工處3年共計拆除30座，全市目前還有114座人行陸橋，未來以每年至少拆6座以上人行陸橋為目標，除營造友善人行環境也讓城市中被遮蔽的天際線得以重現。

養工處表示，隨著時代進步，路權觀念逐漸發展為「以人為本」，對於高齡長者、身障人士或推嬰兒車民眾使用上來說，早期設置的人行陸橋並不友善，且陸橋樓梯墩柱占據大部分人行道空間，造成行人通行動線不良，常需行走於道路上，導致人車爭道情形，危及用路人安全。

養工處自2019年起成立人行陸橋拆除專案，三年共計拆除30座使用率低的人行陸橋。工務局長詹榮鋒說明，拆除閒置陸橋是工務局近年來推動的「減法建設」，打開被遮蔽的天際線、提升市容，同時也可將例行的維護經費用使用於其它公共設施，讓行政資源更有效地運用，達到雙贏結果。

養工處長馮兆麟表示，依據「新北市人行陸橋存廢SOP」，每次拆除陸橋前，都會經養工處、交通局、警察局及各轄區公所邀集地方民意代表、里長及附近學校會勘取得共識，透過試辦封閉改變民眾通行習慣，同時蒐集有無具體反對意見，最後才執行拆除工程。陸橋拆完後，也會於原橋墩處設置QR code磚面，讓民眾可以藉由手機掃描方式連結至陸橋簡介，紀錄陸橋的歷史。