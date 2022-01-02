為感謝民眾在公投時力挺，台北市議員羅智強日前宣布預計在1月10日展開400公里徒步謝票的壯舉，國民黨前文傳會副主委鄭照新得知後也報名陪走，兩人今（2）日起了一個大早，在台北市議會集合進行「試走」，花了約3個半小時才走到汐止車站！

羅智強今早7時30分就在臉書發文，透露清晨6點半就與鄭照新一同到台北市議會，準備為400公里謝票進行「試走」，測腳力好為日後的謝票路程進行規劃，預計沿著忠孝東路、新台五路往汐止方向走，目的地為汐止車站，全長約11公里，並說「如果覺得走的感覺不錯，也不排除一路走到基隆啦，哈哈！」

羅智強透露，小時候爸爸曾騎摩托車載著一家五口，「五貼」從基隆騎到台北，雖然對於那一天到底發生了什麼事已全無印象，但還是記得「屁股好痛」，而現在要用走的，「也算另類的『童年回味』！」

約9點半時，羅智強再度發文指出兩人已走到雙北交界處，因為下起雨的關係，兩人已穿上輕便雨衣，約11點才再度發文，透露兩人終於走到目的地，準備享用美味的早午餐好好休息；網友們也不吝嗇給予鼓勵，大讚「言出必行，強哥團隊好樣的！」「天氣灰濛濛的，注意安全，智強，照新辛苦了！吃飽點，才有體力往前行」、「要注意保暖，安全是第一，兩位戰將加油」。