女星伊能靜跨年夜和丈夫秦昊登上東方衛視演唱，伊能靜身穿黑色、金色交錯的長禮服登台，展現知性、氣質的一面，不過有網友則把伊能靜和楊丞琳跨年表演的服裝做比較，並留言批：「從楊丞琳與你的跨年表演，對比你倆服裝品味，明顯看出年紀區別」，讓伊能靜氣炸回應：「同是女性應該互相支持鼓勵，為什麼總愛拿年紀比較。你是女性嗎？」

伊能靜、秦昊日前登上東方衛視的跨年晚會演唱，夫妻同台浪漫對唱《一路生花》，曬恩愛閃瞎眾人，伊能靜以一襲黑色、金色交錯的長禮服登台，讓她知性又狂噴仙氣，秦昊則身穿一身黑西裝亮相，相當帥氣，而伊能靜和秦昊對唱時，不時互相看著彼此，小倆口互動散發滿滿粉紅泡泡，表演也獲得好評。

伊能靜和秦昊浪漫對唱《一路生花》，曬恩愛閃瞎眾人。（圖／取材自伊能靜工作室微博）

不過就有網友則把楊丞琳登浙江衛視跨年晚會的螢光綠澎袖服裝做比較，並留言狠批：「別的不說，從楊丞琳與你的跨年表演，對比你倆服裝品味，明顯看出年紀區別」，伊能靜氣炸回應：「本來就不一樣年紀，而且同是女性應該互相支持鼓勵，為什麼總愛拿年紀比較。你是女性嗎？」

伊能靜微博全文。（圖／取材自伊能靜微博）

其實，53歲伊能靜是美魔女代表，她擁有一張凍齡臉蛋和姣好身材曲線，但伊能靜的外貌仍不時成為網友討論話題，伊能靜日前被網友發現頭上冒出幾根白頭髮，還被酸「奶奶，你真美」，伊能靜則展現高EQ回應「孫子，你真乖」，面對酸民沒有生氣，讓網友佩服不已。