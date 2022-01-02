時間已經來到2022年，不少人都相當關心自己今年一整年的運氣。大陸擁有「星座女神」之稱的莫小奇近日發文，公布在2022年財運最旺的星座前4名，其中冠軍為水瓶座，不但在原本的工作中可以得到更高的薪水，想要兼職或創業也可以有很好的發展。

第四名：金牛座

金牛座在2022年能夠擁有良好的人際關係，不但幫助你們拓展人脈圈，還可以從中獲得不錯的經濟收益，很多時候你根本不需要付出太多的努力，就會有人為你提供源源不絕的賺錢機會。

第三名：獅子座

2022年一開始，木星就會進入獅子座的偏財宮，你的財運可以說是擋都擋不住，基金、債券等理財項目都可以嘗試接觸，說不定會有驚人的收穫，讓你不愁吃穿，口袋賺飽飽。

第二名：白羊座

2022年日食新月發生在白羊座的財帛宮，讓一直以來勤奮上進的你，對於財務有了更加清晰的認識，尤其從下半年開始，你不僅體會到憑實力賺錢的重要性，更懂得如何把握機會，努力將自我價值最大化，從而賺得更多。

第一名：水瓶座

2022年隨著木星這顆大吉星移位，水瓶座的財務壓力將慢慢緩解，同時你的工作能力也會提升，薪水自然而然水漲船高，若是有興趣想當個斜槓青年，不管是兼職還是創業，都可以有相當不錯的發展。