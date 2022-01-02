苗栗縣長徐耀昌也曾到店家體驗烹煮杏仁茶，並鼓勵年輕人創業。（李京昇攝）

78年次的苗栗縣民趙晉廷原本是大醫院的呼吸治療師，放棄人人稱羨的工作，5年前選擇投入餐飲業，從最早在基隆廟口擺攤賣杏仁茶，但現實總不盡人意，讓他苦撐一年就收攤，不過失敗的經驗並沒有打敗他創業的念頭，反而做足各項功課，返鄉回到苗栗市創業，創立「一涓白」品牌，如今不只是苗栗有名的杏仁茶品牌，更贏得杏仁茶界的星巴克美名。

趙晉廷說，他在大醫院擔任呼吸治療師，每天接觸的是年老、生命的終點，讓他找不到熱情，他的創業歷程，最早可以往回推到大四的時候，因為在一次環島旅程中，喝到無法忘懷的杏仁茶，後來決定跟朋友合資約15萬，購置磨漿機就開始在基隆廟口擺攤創業。

但擺攤狀況連連，杏仁茶並非主要食品，所以需要大力攬客，加上店鋪位處邊陲，讓趙晉廷撐不下去，一年之後決定收攤，而慘痛經歷沒有讓趙晉廷創業念頭消失，從頭開始學習，除了不斷試驗煮超過一百鍋的杏仁茶，找到最佳配方，他還學數位行銷透過網路讓店家增加曝光，並創立創立「一涓白」品牌。

而開業至今快5年多，趙晉廷依舊每天早上5、６點就起床熬煮杏仁茶，嚴格把關每一滴杏仁茶的品質。趙晉廷表示，他當初毅然決然回到苗栗，就是希望藉用自己的所長，讓苗栗活絡起來，現在台灣還沒有誰把杏仁茶做得很標竿，所以他想把一涓白變成杏仁茶界的星巴克。

苗栗縣長徐耀昌也曾到訪「一涓白」體驗烹煮杏仁茶，並給予鼓勵，他說，年輕人用努力證明自己，鮭魚返鄉也能走出一條路，縣府也會給予支持和輔導，期許更多的苗栗青年回家為地方打拚。