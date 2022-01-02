馬來西亞出身的創作型歌手品冠，當年與光良組成演唱組合「無印良品」出道並在華人地區大走紅，兩人於2000年解散後，單飛的品冠繼續走創作歌手路線，溫暖細膩嗓音依舊，多年來拚出亮眼成績，近年將事業版圖拓展至大陸的他，在忙碌的行程中收到兒女錄給他的打氣影片，其中8歲愛子Jayden飆唱〈門沒鎖〉，嗓音讓人為之驚艷，影片因此瘋傳。

品冠出道超過20年，憑藉美聲與創作才能受到各界肯定，而事業穩定發展的他，情路也在2012年開花結果，老婆Jennifer婚後給他添了一個「好」字，在品冠出門拚事業時，有老婆當後盾，經常能看到他在社群分享幸福家庭照，最近他忙著在大陸錄製音樂節目《閃光的樂隊》，讓他沒時間回家陪家人，於是孩子們就錄了影片給爸爸加油，大兒子Jayden更用家裡的專業器材，演唱爸爸的招牌情歌。

影片中，8歲的Jayden穿上藍色格子襯衫，一派暖男小紳士模樣，站在專業麥克風架前，台風穩健地唱著爸爸的暢銷歌曲〈門沒鎖〉，一手扶著麥克風態度從容，嗓音雖然稚氣了些，但非常清亮，副歌的高音更是輕輕鬆鬆就飆了上去，結尾再跟妹妹一起說：「爸爸，加油，愛你喔～」，流程節奏掌握得極佳，不過歌聲還是讓人最驚豔的。

品冠開心在社群分享了這段家書影片，笑稱：「下一代還是沒鎖門嗎？謝謝你們給我加油打氣，好sweet，媽媽辛苦了 再幾週就回來了」，網友們則紛紛留言，表示Jayden的嗓音給了大家十足的驚喜，「超好聽，好厲害」、「後繼有人了，唱得真好！不愧是品冠的孩子」、「這嗓子真是老天爺賞飯吃，好好聽啊」，這段影片也因此在網路上被廣為轉發。