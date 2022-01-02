公路總局表示，昨日是元旦連假第2日，宜花地區天氣晴朗，下午1點以後蘇花路廊北上車潮已顯著增加，直至晚上8時緩解。蘇花路廊宜蘭往花蓮南向7395輛，花蓮往宜蘭北向1萬1773輛，整體交通量南下較去年元旦同時期增加約34％，北上增加約6％，自晚上6時起至7時止，台9線南澳市區北上路段(124k~125k)車多，其餘路段順暢。

今（2）日是元旦連續假期第3天收假日，公路總局表示，目前蘇花路廊全線順暢，北上每小時交通量維持約400至700輛。截至上午10時，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向車流量1160輛、花蓮往宜蘭北向2292輛，崇德路段於上午9時北向最高量737輛／小時；另蘇澳至崇德經蘇花改路段南下約82分鐘，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改約91分鐘。依據過往連假疏運趨勢研判，預估午後崇德地區將湧現北返車潮，今日北上車流量將近1.5萬輛／日。

公路總局第四區養護工程處為加強連續假期用路人資訊宣導，並增進路況資訊發布與接收成效，舉辦「蘇花改快速通關四攻略」活動，用路人可利用手機、電腦等可經連網設施至電子平台填寫互動問卷，完成小常識答題者即可參加百元超商虛擬商品卡抽獎，另答對實境體驗題者還有機會獲得價值400元宜蘭蘭智基金會手作烘焙禮盒、宜蘭縣社會福利聯合勸募千元禮券等大獎，詳情請點選活動連結(https：／／reurl.cc／DZav46)。