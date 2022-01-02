台中南天宮2日為民眾增添好運，分送一千份1000份錢母，加碼贈1000份福氣袋。（盧金足攝）

民眾排隊拿到台中南天宮錢母與福氣袋，高興的說，今年會旺旺一整年。（盧金足攝）

台中南天宮主委吳光雄敲下三聲響鑼，鼓勵大家存好心、說好話，做好事，眾善奉行。（盧金足攝）

南天宮除了首發10元錢母，更加碼發送1000份「福氣袋」裡頭有平安米、平安麵、麥片等民生物資。（盧金足攝）

揮別衝擊各行各業的疫情年，喜迎2022嶄新一年，台中南天宮2日為民眾增添好運，分送1000份錢母，加碼贈1000份福氣袋，南天宮主委吳光雄敲下三聲響鑼，鼓勵大家存好心、說好話，做好事，眾善奉行，新的一年心想事成。搶頭香的潘先生昨晚11時遠道從苗栗來，他興奮的說，新年排到第1號好彩頭。

天氣冷心很溫暖！南天宮供奉關聖帝君是很多人的重要信仰，為帶給大家新年新氣象，財運、好運、福氣旺旺來，南天宮今天上午10時在廟前舉行「關公分享愛，讓您福氣旺旺來」公益活動。

今日一早就是晴朗好天氣，很多民眾期待拿到南天宮錢母與福氣袋，不到9時，人龍已綿延數百公尺，民眾表示，期待關聖帝君的祝福，一整年都感受關公的保佑，10時準時發放時，大家手拿號碼牌，依序歡喜獲贈錢母和福氣袋。

南天宮表示，除了首發10元錢母，更加碼發送1000份「福氣袋」裡頭有平安米、平安麵、麥片等民生物資。

醫師吳光雄擔任南天宮主委熱心公益，他指出，南天宮準備1000物資福氣袋給民眾，今年是虎年帶來福氣，希望人人存好心、說好話，做好事，眾善奉行，一定會感受到很多好處，要勤儉要和氣，不怕困難，面對所有的問題，在新的一年心想事成、萬事如意。

吳光雄表示，奉關聖帝君指示分贈民眾錢母與福氣袋，新的一年萬象更新，檢討過去不好的事，重新調整腳步與心情，迎向新的一年。

台中南天宮迎新春提供善男信女「安燈」、「安斗」、「補財庫」、「求發財金」等，象徵祈求心神安定、平安，讓災厄遠離身邊，虎哩今年發大財，好運旺旺來。

影響全球的新冠肺炎疫情，衝擊很多人的生計，台中南天宮說，補財庫與點帝君燈、財神燈、求發財金等的信徒為往年多出一倍，除了原有的十萬財庫、百萬財庫，今年更增加了千萬財庫供民眾選擇。

台中南天宮虎年春節除夕晚上將發送50元錢母、大年初一早上10點發「帝錢」限量2000個，送完為止、正月初一至正月初五素粽「解結頭」，「鑽轎腳」祈求前途光明、事業順利、大年初四接財神，祝福民眾順利財運旺旺旺一整年。