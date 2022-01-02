苗栗縣有線廣播電視費率審議委員會開會決議，111年有線電視收視費用，每月每戶基本收視費用維持560元，並首次推出每月200元、含27個有線電視頻道。
苗縣府指出，這次邀請消費者保護團體、傳播、財經、會計、法律等專家學者，針對業者的經營狀況與提報費率資料進行審議，今年有線電視收視費用上限。
縣府表示，苗栗縣有線電視由南區吉元、北區信和有線電視公司經營，約有9萬5千多收視戶，各業者分別推出每月每戶200元及560元的基本頻道收視費組合方案，將提供民眾多元的有線電視服務。
苗栗縣有線廣播電視費率審議委員會開會決議，111年有線電視收視費用，每月每戶基本收視費用維持560元，並首次推出每月200元、含27個有線電視頻道。
苗縣府指出，這次邀請消費者保護團體、傳播、財經、會計、法律等專家學者，針對業者的經營狀況與提報費率資料進行審議，今年有線電視收視費用上限。
縣府表示，苗栗縣有線電視由南區吉元、北區信和有線電視公司經營，約有9萬5千多收視戶，各業者分別推出每月每戶200元及560元的基本頻道收視費組合方案，將提供民眾多元的有線電視服務。
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