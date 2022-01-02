畫面曝光！柯文哲參加升旗意外變「總統閱兵」？ 府：安排不周請柯市長見諒

台北市長柯文哲在2022年元旦到總統府前參加升旗，卻自己一個人孤單站在廣場上吹寒風，宛如一人在閱兵，引發熱議。對此，柯文哲妻子陳佩琪表示，民選首都市長不需有特權，但享有和進入總統府內其他眾多貴賓一樣的權利。

陳佩琪今（2）日在臉書表示，31日晚上跨完年回到家就快1點了， 那天柯文哲不知白天忙什麼，晚餐沒吃，回家還吃了碗泡麵，然後跟她說很累了，沒法再處理事情了，要先去睡，因為隔天清晨5點40分一定要準時到總統府升旗。

總統府升旗這活動是台北市長每年的例行，陳佩琪也提醒柯文哲，重要慶典不可遲到。陳佩琪說，元旦一早柯文哲5點起床梳洗，她還特意要柯文哲穿上較喜氣的咖啡西裝外套、內搭粉色襯衫，「他也乖乖穿上了，這天他不敢有任何差池，按隨扈指定的時間出門去了」。

陳佩琪說，柯文哲才剛做完例行年度體檢，現在防疫考量進醫院前都要先做PCR，陰性才准進入，總統府防疫要嚴格，理當如此，若須PCR陰性證明，也通知市府備妥就好了。她強調，民選首都市長不需有特權，但享有和進入總統府內其他眾多貴賓一樣的權利。

對此爭議，總統府事後表示，總統府內人數太多，基於防疫考量，安排不周請柯市長見諒。而柯文哲則回應，希望大家新的一年正向思考，他不會在意。