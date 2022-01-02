中國國家鐵路集團表示，按照火車票提前15天發售安排，鐵路部門將從3日開始發售2022年春運火車票，預計從1月17日開始、2月25日結束共40天，發送旅客2.8億人次、年增率達28.5％。據澎湃新聞引述大陸國鐵集團運輸部負責人介紹，2022年鐵路春運將面臨疫情精準防控、北京冬奧運輸保障等多重挑戰，將切實做好春運各項工作等5大面向。

第一是堅持適需安排、應急有備、精準匹配、梯次投放，精準安排旅客運輸能力，鐵路部門將據疫情防控形勢變化、客票預售情況和候補購票資料，精準分析客流需求，確定圖定列車上線和臨客啟動時機，梯次投放運力，保證旅客群眾基本出行。

第二是適應疫情防控條件下的旅客出行規律，改進售票和退改簽服務措施；第三是主動對接需求，高品質做好冬奧運輸服務保障工作。京張高鐵安排40對冬奧列車和開閉幕式專列方案，包含研發上線12306英文網站、英文用戶端及英文自助售票機，增設冬奧專區票務服務功能等。

第四是科學精准落實疫情防控措施，堅決防止疫情通過鐵路春運傳播，嚴格落實旅客乘車全流程疫情防控措施。而針對冬殘奧會疫情防控總體方案，也對京張高鐵清河、延慶、太子城、崇禮4個冬奧服務車站，自1月21日至3月16日實行55天的閉環和非閉環管理，閉環人員與普通旅客互不交集；對冬奧運輸服務專用車廂和專用列車。

第五是統籌貨運能力供給，保障電煤等國計民生重點物資運輸，確保全大陸鐵路日均裝車17萬車以上，全大陸363家直供電廠存煤可耗天數15天以上。