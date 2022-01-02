台北市長柯文哲今（2日）到雲林縣大埤鄉參觀稻草文化節，主辦單位特地送他一支消除久站疲勞的捶打棒，被問及昨元旦升旗他「一人閱兵」，柯文哲表示，沒關係，過去就算了，沒甚麼好追究，他當時只是覺得很奇怪怎麼旁邊都沒有人。
柯文哲昨（1日）參加總統府元旦升旗典禮，他清晨5點40分到達升旗典禮現場，被引導直接安排站在現場就定位40分鐘，旁邊都沒人，當國防部三軍儀隊操演從他眼前經過時，宛如一人閱兵，有民眾抱不平他被總統府冷落。
柯文哲今天上午11點在立委蔡璧如陪同參加稻草文化節，大埤鄉長林森寶、斗南鎮長沈暉勛、雲林縣副縣長謝淑亞迎接，大埤公所特送他一支稻草做的捶打棍，主持人鎮西國小校長陳嘉明說「昨天柯市長站得很辛苦，特地送上這支讓您消除疲勞！」引起哄堂大笑。
稍後主持人陳嘉明又說「柯市長昨天受點委屈，今天我們來幫市長做點鼓勵...」，蔡壁如對主持人咬耳朵「沒有時間」婉拒。
柯文哲受訪時被問及一人閱兵事件的看法，他表示「這個就算了，追究那個幹什麼，沒關係，過去了就算了，還好啦，我當時覺得很奇怪怎麼旁邊都沒有人，不過還好，過去就算了。」
也有媒體問他前高雄市長韓國瑜今（2日）在大安森林公園舉辦新書見面會，他是否會解讀為韓復出的第一步？柯文哲說，這種何必去猜測呢，靜靜看著就好，如果要出來就會出來，也不用出一本書就想太多，人生活得自然比較好。
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