台北市長柯文哲今天回應媒體詢問昨日出席元旦升旗典禮一人孤獨站在風中的感想。柯文哲說當時只是覺得很奇怪怎麼旁邊都沒有人。（周麗蘭攝）

台北市長柯文哲今（2日）到雲林縣大埤鄉參觀稻草文化節，主辦單位特地送他一支消除久站疲勞的捶打棒，被問及昨元旦升旗他「一人閱兵」，柯文哲表示，沒關係，過去就算了，沒甚麼好追究，他當時只是覺得很奇怪怎麼旁邊都沒有人。

柯文哲昨（1日）參加總統府元旦升旗典禮，他清晨5點40分到達升旗典禮現場，被引導直接安排站在現場就定位40分鐘，旁邊都沒人，當國防部三軍儀隊操演從他眼前經過時，宛如一人閱兵，有民眾抱不平他被總統府冷落。

柯文哲今天上午11點在立委蔡璧如陪同參加稻草文化節，大埤鄉長林森寶、斗南鎮長沈暉勛、雲林縣副縣長謝淑亞迎接，大埤公所特送他一支稻草做的捶打棍，主持人鎮西國小校長陳嘉明說「昨天柯市長站得很辛苦，特地送上這支讓您消除疲勞！」引起哄堂大笑。

稍後主持人陳嘉明又說「柯市長昨天受點委屈，今天我們來幫市長做點鼓勵...」，蔡壁如對主持人咬耳朵「沒有時間」婉拒。

柯文哲受訪時被問及一人閱兵事件的看法，他表示「這個就算了，追究那個幹什麼，沒關係，過去了就算了，還好啦，我當時覺得很奇怪怎麼旁邊都沒有人，不過還好，過去就算了。」

也有媒體問他前高雄市長韓國瑜今（2日）在大安森林公園舉辦新書見面會，他是否會解讀為韓復出的第一步？柯文哲說，這種何必去猜測呢，靜靜看著就好，如果要出來就會出來，也不用出一本書就想太多，人生活得自然比較好。