在去年東京奧運擔任美國隊掌旗官並幫助國家在棒球項目奪銀的阿爾瓦瑞茲（Eddy Alvarez），今天在個人社群媒體上宣布新球季將轉戰道奇隊。

這個月底將滿32歲的阿爾瓦瑞茲過去是滑輪溜冰與棒球「雙棲」選手，還曾在2014年的索契冬季奧運代表美國隊在5000公尺滑輪溜冰接力賽中奪下銀牌。

完成奧運夢後，阿爾瓦瑞茲沒多久就與白襪隊簽下小聯盟合約，選擇棒球作為職業發展，2019年被白襪交易到馬林魚隊，2020年獲得升上大聯盟機會，但因為縮水球季僅在大聯盟出賽12場，繳出打擊率1成89成績。

去年阿爾瓦瑞茲從小聯盟展開球季，也讓他獲得入選美國棒球代表隊機會，最後成功再度披上國家隊戰袍，擔任東京奧運美國隊掌旗官，並隨隊奪下棒球奧運銀牌，他也成為史上第6人、美國第3位在夏季和冬季奧運都拿過獎牌的運動員。

在新年剛開始，阿爾瓦瑞茲就透過IG向大家宣布好消息，他先感謝馬林魚球團，讓他能在故鄉完成夢想，「但棒球總是無法預測的，我在這裡很興奮的宣布，自己獲得一個不可思議的機會，將加入這支歷史悠久的球隊。」他在配圖放上道奇隊LOGO暗指新球季將轉披道奇球衣，但由於目前大聯盟封館中，推測他簽下的是一紙小聯盟合約。