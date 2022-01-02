受國際疫情與全球經貿波動因素影響，貨櫃輪停航、運費大增已成常態，以禽畜飼料原物料玉米為例，去年12月20日台灣玉米即期現貨行情突破每公斤13.75元，創下歷史新高。據中華食物網資料統計，目前價格來到每公斤14.8元，再創新高。

根據關務署資料統計，2020年玉米散裝與貨櫃相加月平均進口量約36.1萬公噸，2021年截至11月底月平均進口量約36.2萬公噸，近兩年進口量相差無幾。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，報關資料顯示2021年玉米進口量沒有特別減少，而根據防檢局2021年1到11月屠檢數量統計，只有雞呈現增加，但豬鴨鵝都呈現減少，島內玉米使用量沒有實質上增加的理由，但國內玉米現貨價卻漲到有史以來最高，政府應該查清楚是否有進口商藉由囤貨來壟斷價格，而不是放任價格漲到失控。

洪健鈞指出，在合理的利潤和成本範圍之內，產業才有可能永續發展，一旦成本暴增豬農選擇減養而導致後面豬肉供給量下降，使拍賣價上升，也會讓政府有藉口為平息民怨，靠增加豬肉進口量來壓抑價格，最可憐還是豬農。

有南部豬農指出，現在每百公斤的養豬成本接近8000元，而市場拍賣平均價落在7500元，等於每賣一頭豬要虧好幾百，政府壓著豬價怕民怨反彈，生產端的豬農只好被犧牲，這樣的做法只會讓更多的養豬業者離牧，撐不下去只好轉型。

另有豬農表示，高原料價格和低豬價真的會讓業者倒一波，政府光說豬價維持在最好水準，又怕豬價太高影響民生，豬不是只吃飼料，磷、鈣、鹽、藥品都漲，到底解套在哪裡？

農委會回應，將監控散裝貨輪船期及到貨量，即時提供必要的行政協助，也已請台糖公司自去年12月20日起至今年1月底止，釋出庫存玉米4000公噸，以充裕國內玉米現貨供應量，並宣導使用國產硬質玉米，目前種植面積已達1.2萬公頃，預估可供應7.2萬公噸。