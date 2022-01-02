每年12月至隔年4月是草莓產季，台中有民眾趁耶誕連假到苗栗大湖買草莓，當時店家表明是分大小顆販售，沒想到民眾買了兩盒大顆的回家，卻發現只有上層草莓是大顆的，下層全是小顆草莓、品質又差，對此，店家表示，一直都是秤斤賣。

一名台中民眾向《TVBS》表示，他到苗栗大湖向某攤販買草莓，當時店家表示草莓小顆的一盒150元，旁邊有一盒比較大顆的，價格則是貴100元，他最後買了兩盒大顆的草莓，但回家後發現只有上層是大顆草莓，又紅又漂亮，下層的草莓則是小顆又有碰傷。

該民眾質疑，攤商利用隔層的海綿遮掩，把賣相差的小草莓藏在底下賣，利用這種方式推銷很不實在。

對此，該攤商急澄清，草莓都是秤重賣，沒有大小顆之分，強調草莓掉到地上摔到也是有可能。

到底該如何挑選草莓，有草莓攤商建議，可以買盒子大一點、沒有分層的包裝，這樣子草莓平舖在盒子裡，大小顆及品質都能看清楚。