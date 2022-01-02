今（2）日是元旦連續假期第3日，也是收假日，截至上午12時，國道全線交通量30.1百萬車公里，預估今日交通量104百萬車公里。上午國3南向高原路段發生大貨車撞擊中央分隔帶造成雙向車流回堵、國5北向宜蘭至坪林路段於10時起車多壅塞。

上午10：00國1北向343.6公里處發生6小客車追撞占用內車道，10：33排除，造成回堵約6公里；11：15國1北向209.6公里處發生2小客車追撞，占用內車道，11：23分排除，回堵2公里；11：48國3南向73.3公里處發生14小自客（12台自小客被波及，2台被撞）及1大貨車（橫跨中央分隔島）追撞佔用雙向內2線車道事故，截至12：30事故仍在處理中，雙向回堵3公里。

高公局預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段。