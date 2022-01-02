譚松韵演活李尖尖。（中視提供）

譚松韵、張新成、宋威龍偽兄妹劇中有精采感情線。（中視提供）

中視八點檔明(1／3)起播出由譚松韵、宋威龍、張新成等主演的溫馨家庭劇《以家人之名》，該劇自2020年上檔，至今仍是備受推薦的必追爆款劇，女主角譚松韵2021年也憑《以家人之名》「李尖尖」一角入圍白玉蘭獎最佳女主角，巧合的是同入圍的還有演出《山海情》的熱依扎，兩人曾因《後宮甄嬛傳》結緣，

對於兩人交情，譚松韵在節目專訪時曾提及有件事讓她至今難忘，當時兩人拍戲同住一間房，有一回她生病了，熱依扎會在收工後親自煮梨子水給她喝，讓她備感溫暖，日後各自在工作上遇到挫折時，也會像老朋友一樣相互鼓勵與安慰。

「李尖尖」在譚松韵的詮釋下極為討喜，即使兒時喪母，在父代母職的細膩愛護下，她仍保有陽光開朗的性格，就連譚松韵自己都喜歡上這個人物，「看劇本時就被治癒到了，喜歡李尖尖，喜歡她面對事情的思路和心態，反套路出牌，不矯情又非常重感情。」譚松韵提到從小受父母的影響甚深，時而嚴苛、時而放縱的開明教育，讓她即使遇到負面情緒來的時候，她仍會告訴自己要努力的向上生活。

同樣也為戲加分的還有演員張新成，他在接受訪問時聊過，飾演「賀子秋」一角，本質上就是一個大家身邊能見到的一個普通人，人設很接地氣，「我雖然沒有和角色一樣家庭有缺失或遺憾，但看到角色的成長過程，在看劇本時就會常常落淚。」越是簡單的角色演起來卻得更扎實，「必須體現在生活中的一些細節，再作豐富的鋪墊和設計。」

張新成同樣也是《以家人之名》的製片人，出道不到10年已累積許多作品，對於表演他自我要求甚高，當遇到拍戲壓力特別大時，晚上睡覺還會夢遊，「會突然醒過來，說一段台詞，然後繼續躺下睡。」對於演藝之路，張新成則希望有一天當人聽到他的名字時，不會再問這是誰。

劇中三個「偽兄妹」的感情線，也是整部戲的爆點，張新成被問到如果現實生活和兄弟同時喜歡上一個人時，會如何面對，他的答案則是「各憑本事」，然後看對方喜歡誰，「如果是選對方，我就避而遠之，但如果選的是我，那也沒辦法。」除了感情戲，家庭溫情也是《以家人之名》主打，很常出現的場景就是在飯桌上吃飯，為此劇組專門找了一個廚師，在片場幫忙準備道具菜，而且每頓都不重複，不論是火鍋、 炒菜，都是次次不重樣，色香味俱全，加上廚房就在攝影棚門口，所以演員拍戲時吃到的都還是熱騰騰。

溫馨又打動人心的《以家人之名》故事主要描繪沒有血緣的人因為愛而成為「一家人」，生活化的角色及劇情是該劇引發共鳴的主因，自1月3日起周一至周五晚間8點在中視頻道播出。