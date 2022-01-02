停航超過7個月的郵輪「探索夢號」，去年底晚間從基隆港啟航，來回基隆、花蓮，準備在太平洋上迎接今年第一道曙光，該船現已於上午10時返回基隆港，篩檢結果將於下午時間出爐，全船157名人員皆須陰性才能下船，若有確診眾人必須至防疫旅館隔離14天。

探索夢號自5月本土疫情爆發後，就一直停泊在基隆港，雲頂郵輪集團待疫情趨緩後，向交通部提出「探索夢號復航計劃書」後，歷經一番波折才獲中央流行疫情指揮中心准許，最終在去年12月31日跨年夜啟航，旅客均須打完2劑疫苗滿14天，同時提供48小時PCR陰性證明。

據悉，船上共有157名旅客及338名船員，雖然事前都有具備相關防疫標準，但下船時旅客必須經歷篩檢，若全數陰性才可離開，目前探索夢號已返回基隆港，旅客PCR預計3小時之後能知曉，結果最快將於下午公布。

衛福部基隆醫院院長林慶豐受訪表示，船上有船醫，部立基隆醫院也派出1名醫師、5名醫事人員同行。今天返回基隆港前，已依樓層分區為所有旅客做篩檢，靠岸後就會將冷藏檢體用專車送到醫院，預計3小時就可得知結果，依規範旅客要全數陰性才可下船。