Netflix夯綜藝《欲罷不能》收視亮眼，因此推出韓國版，命名為《單身即地獄》，開播前就受到熱烈期待，果真推出後大爆紅，其中，擁有如洋娃娃般精緻外型的女性參賽者宋智雅，一亮相後受到矚目，IG追蹤數直接爆漲破百萬，經常分享美照的她，最新的低胸照被懷疑裡頭「真空」，走漏春光再度引發討論。

韓版《欲罷不能》參賽者宋智雅，擁有大眼、挺鼻與嘟嘟唇，身材前凸後翹，外型兼具可愛與性感，而她的本業是模特兒，同時也是美妝YouTuber，上了節目後人氣水漲船高，每每曝光新造型、新妝容，都受到男、女網友關注。

近日，宋智雅又更新了IG，照片中的她將一頭長髮乾淨紮成2個小球，身上穿著珊瑚色背心裙裝，亮點是胸前開了大U領，有一張照片的角度是由上往下拍，不但能看到深深的事業線，甚至幾乎看到整個胸部的渾圓輪廓，美胸快迸出領口，被懷疑根本沒穿內衣，火辣福利直接放送一波。

事實上韓版《欲罷不能》雖沒有歐美原版那麼多的限制級橋段，但露身材可沒少，男女參賽者皆同，因為在無人島拍攝，所以女生幾乎都穿著泳裝或比基尼，男生們則大露胸肌，在節目安排方面，製作單位是不會公開參賽者的年齡與職業，直到配對成功一起獲得總統套房獎勵，彼此才能深聊詢問，而宋智雅第一次配對就成功，透露了她在經營YouTube頻道，錄影時不過50萬人訂閱，但節目播出後，她頻道已破百萬訂閱，IG也漲到破140萬追蹤。