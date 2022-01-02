Klay made 24 straight 3-pointers 👀 pic.twitter.com/vNuptRHknR — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 2, 2022

勇士隊克雷湯普生（Klay Thompson）即將歸陣，他2日跟著球隊前往爵士主場，並且練投時在左邊底線連續投進24顆三分球！這段影片被放上推特，球迷等不及說：「快點把老虎放出來吧。」湯普生因為連續受傷，兩年半沒有上過球場，最近一戰是在2019年6月的總冠軍賽G6，他12投8中拿下30分，但是比賽中左膝十字韌帶受傷。

雖然隊友柯瑞（ Stephen Curry）被公認為史上第一射手，但湯普生也保有自己的紀錄，他受傷前創下「例行賽單場14顆三分球」「例行賽單節37分」的紀錄都是他所獨有，並且他缺陣至今也無人能破。

另一個紀錄是「單一季後賽98顆三分球」是湯普生與柯瑞共同保有，柯瑞在2015年達成，湯普生在隔年追平，其實榜單上的前10名有8個紀錄都是這兩人創下。此外湯普生生涯每個球季的三分球命中率都超過40%，再兩季就可追平柯瑞連續10季40%的里程碑。

隊友卓雷蒙格林（Draymond Green）很期待勇士的完整戰力，他上個月向美媒ESPN表示，杜蘭特（Kevin Durant）離開對他們是很大的損失。格林承認杜蘭特幫助勇士屹立在聯盟頂點，現在他想要證明沒有杜蘭特也能讓球隊重返當年的高度。