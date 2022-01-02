戴上農用草帽體驗挖芋頭，十分受小朋友喜歡。（金門縣府觀光處提供）

掀開圖牌是開講每尊風獅爺的外觀、起源，知性單元設計也讓遊客有閱讀金門「風獅爺小百科」的樂趣。（金門縣府觀光處提供）

迷你版的烈嶼鄉「八達樓子」與五顏六色風獅爺造景相映成趣。（金門縣府觀光處提供）

現場提供大草帽及自拍棒，讓遊客與來自保育類家族，萌樣十足的「阿特」同框合影。（金門縣府觀光處提供）

尚義機場金門形象館再換新妝，結合聚落守護神風獅爺和離島烈嶼鄉特產檳榔心芋打造的雙主題情境體驗特展，呈現傳統民俗風情和亮麗地方色彩，成為登島遊客駐足打卡的新熱點。

縣府觀光處長丁健剛表示，剛落幕的「老兵召集令特展」擲地雷體驗，十分受到遊客歡迎，此次接力再以體驗為設計主軸，推出「挖芋頭」情境單元，遊客戴上農用草帽挖芋頭，逼真寫實的大芋頭拿在手中，洋溢分享豐收的喜悅，特別適合親子同樂，留下金門行的美好回憶。

金門觀光小天使-水獺「阿特」也化身遊客，搭乘觀光公車採芋頭去，現場提供大草帽及自拍棒，讓遊客與來自保育類家族，萌樣十足的牠同框合影，超輕鬆寫意的體驗，非常受遊客歡迎。

「風獅爺VS芋頭」主題情境體驗特展館的牆面，介紹芋頭的小知識外，掀開圖牌則是開講每尊風獅爺的外觀、起源，知性單元設計也讓遊客有閱讀金門「風獅爺小百科」的樂趣。

館內也有迷你版的烈嶼鄉「八達樓子」，遊客登上小台階打卡，在背景五顏六色風獅爺襯托下，很有登高望遠，從此揮別疫情陰霾，迎來新年虎虎生風的好意境。

「風獅爺VS芋頭」主題情境體驗特展，自即日起展開，每天開放時間為8：30至17：30。