新北市全國首創「原來那麼美--原住民族文化列車計畫」，由原住民族人擔任文化講師入校進行多元模式宣講，提供不分族群的學生在文本之外有機會以傳說故事、文物展示、族服穿戴體驗等互動方式，認識原住民族群的文化內涵。透過文化講師生動的介紹了解族群文化差異性，學習尊重與欣賞多元社會的樣貌。

教育局長張明文表示，過去原住民文化較著重在原住民重點學校或特色學校進行推動，新北市為落實SDGs尊重多元、打造新北族群共榮城市，透過文化列車計畫，從課程與活動中融合不同文化族群的元素，讓學生學習打破刻板印象，欣賞多元文化的風貌。

文化列車包含「文化列車」、「文物列車」及「太陽列車」三個部分，由文化種子老師自編泰雅族、阿美族、排灣族及布農族之原住民族特色課程，讓全體師生體驗原民文化之美，提升師生尊重與欣賞多元文化的生活素養，用認識取代歧視、用欣賞消除偏見，共創多元族群的共融與共好。

魯凱族文化講師Lezeme，介紹自己屏東部落頭戴百合花典故。女生們到了初經來時便與同部落姊妹們會互相結拜，家長們藉著這個機會告訴女孩們此刻起便是大人，並為她們戴上百合花象徵純潔，同時告誡要學會身心的自我照顧，帶領大家認識魯凱族文化展現族群親和力。

德音國小積極推動原住民文化，巡迴宣講由文化講師運用專業導覽，讓師生親自體驗到原住民日常生活中的必需用品。同學主動上台用文化講師所教的阿美族語歌謠，以唱歌方式回應自我介紹，還有學生因文化活動介紹到阿美族文化時，自信而直接說出自己就是阿美族，讓現場所有人印象特別深刻。

教育局表示，新北市長年注重原住民族教育，因應原住民族教育法，訂有「新北市110年-114年原住民族教育方案」，跨局處整合相關資源及政策，針對原住民民族教育、族語傳承、師資培育、體育發展、技職教育及家庭教育等面向進行系統性的規劃與推動。未來也持續透過各項教育方案，保存、傳承並發揚原住民族文化，讓新北市成為多元族群共存共榮的城市。