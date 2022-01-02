澳洲網球賽之前讓職網男將可以先小試身手的ATP盃男子網球團體賽，在澳洲雪梨進行中，目前是分組賽階段，美國隊前兩點單打打完，提前確定以總比分2比0擊敗因為有選手確診新冠肺炎而人手不足的加拿大隊。

在ATP盃賽事之前，加拿大沙普瓦諾夫（Denis Shapovalov）前往中東阿布達比參加表演賽，事後這項賽事幾乎所有參與的球星都在離開後確診新冠肺炎，沙普瓦諾夫也是其中一位，雖然不是太嚴重，但仍需要隔離休養，來到ATP盃後，他因為疲勞退出首場單打賽事。

分組賽美國、加拿大一戰，美國伊斯納（John Isner）、弗里茲（Taylor Fritz）先後奪勝，伊斯納6比1、6比4擊退代替沙普瓦諾夫出賽的史洛爾（Brayden Schnur），弗里茲則在先輸一盤的情況下倒追，以6比7（6）、6比4、6比4力克世界排名第11的阿里亞辛（Felix Auger-Aliassime ），前兩點單打打完美國隊就確定勝利。

「我很訝異自己在這裡表現得很好。」伊斯納這麼說，「你總是在季外很努力鍛鍊，但你不知道自己開季首場賽事會有什麼事情發生。」

ATP盃共有16隊參賽，先分成4個小組進行分組賽，各組第1再進入1月7日和8日進行的4強準決賽，冠軍決賽預計1月9日舉辦。