名人夫妻檔張庭和林瑞陽近年在大陸經營微商事業有成，累績身家逾1500億台幣，不過兩人近日卻傳出，經營的上海達爾威公司因涉嫌傳銷遭查，26億台幣的資金被凍結，張庭和林瑞陽日前仍在接受調查，不過張庭、林瑞陽和旗下公司「TST庭秘密」的微博在今（2日）都被官方禁言，張庭的個人抖音帳號也因「不符合社區規範」被封鎖、禁止更新。

張庭和林瑞陽自日前轉發公司「TST庭秘密」的聲明後，就沒再發聲，不過今卻傳出，張庭、林瑞陽、TST庭秘密微博全數被禁言，原因是「違反相關法律法規」，就連張庭平時最愛用的抖音也被官方封鎖、禁止更新影片，違規原因是「不符合社區規範」，而張庭將被禁言14天，要到2022年1月16日才能解封。

張庭微博被禁言。（圖／取材自張庭微博）

林瑞陽微博被禁言。（圖／取材自林瑞陽微博）

張庭和林瑞陽在去年底被爆出公司「TST庭秘密」涉嫌傳銷遭到查處，對此，夫妻倆都透過公司「TST庭秘密」回應，強調公司合法經營、依法納稅，並表示，營運一切正常，將積極配合相關部門工作調查，張庭事後還在抖音PO兒女唱唱跳跳影片，沒想到張庭、林瑞陽和TST庭秘密的微博都在今被禁言。

針對林瑞陽涉嫌違法事件，大陸國台辦發言人馬曉光日前在記者會則表示，會進一步瞭解情況，並提到，從有關部門發佈的公告來看，這完全是一起涉及商業事件，與兩岸關係無關，馬曉光強調，任何人在大陸經商、創業首先也必須應該依法依規。