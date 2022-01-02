直播》韓國瑜新書見面會 現場湧入大批粉絲 13:402022/01/02 中時新聞網 李慈音 、中時、 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓國瑜舉辦《韓先生來敲門》新書見面會。（圖／中時新聞網直播畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前高雄市長韓國瑜出版新書「韓先生來敲門」，2日在大安森林公園舉辦善良微光見面會，來自各地韓粉揪團去看許久未見的韓市長，替他加油打氣。（陳怡誠攝） 韓國瑜「當韓先生來敲門」簽書會 訂閱影音： 中時新聞網 高雄市前市長韓國瑜今（2）日在大安森林公園舉辦《韓先生來敲門》新書見面會，大批粉絲一早就到現場卡位。韓國瑜昨日也在臉書表示，期待與大家見面，並提醒大家注意保暖。 活動開始前，現場已爆滿，人山人海、旗海飄揚，韓國瑜高齡94歲的媽媽也到場支持。另也邀請到12位書中人物到場現身說法。 韓國瑜高齡94歲的媽媽（中）到場支持。（圖／中時新聞網直播畫面） 前高雄市長韓國瑜出版新書「韓先生來敲門」，2日在大安森林公園舉辦善良微光見面會，來自各地韓粉揪團去看許久未見的韓市長，替他加油打氣。（陳怡誠攝） 前高雄市長韓國瑜出版新書「韓先生來敲門」，2日在大安森林公園舉辦善良微光見面會，韓國瑜（左）在工作人員的護送抵達現場。（陳怡誠攝） 韓進快評》韓國瑜敲門之後 韓國瑜見面會下午登場 侯友宜另有行程祝新書暢銷 #見面會 #韓國瑜 #粉絲 #新書 #韓先生來敲門 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《幻想三國誌-天元靈心記》動畫特映會 粉絲熱情擠爆 2022／1月台、美、日同步播映 13:482021/12/27 科技 鄭文翔快評》政黨惡鬥的始作俑者 08:492021/12/30 快評 台灣獨家彩蛋登場 Bright跟Win《2gether電影版》片尾秀中文問候 13:532021/12/30 娛樂 李旼快評》七雄並起隱然成形 10:062021/12/27 快評 何韻詩驚傳遭港警拘捕！曝新動向報平安粉絲湧入臉書集氣 09:332021/12/29 娛樂 潘綱大從戲中畫到戲外 畫中有話陪粉絲過耶誕 12:332021/12/26 娛樂 台中葳格太陽主場開戰二連勝 兩日吸引逾8000名球迷 16:592021/12/27 體育 炎亞綸《木曜》壓軸落拍糗喊重來 04:102021/12/27 娛樂新聞 WAKUWAKU JAPAN將告別台灣 觀眾留言喊不捨 21:352021/12/29 娛樂 臺灣新創鏈結海外 共創疫後經濟三贏 04:102021/12/27 產業．科技 連晨翔裸身突破尺度 新寫真送自己當30歲生日禮物 11:502021/12/29 娛樂 政治熱門新聞 柯文哲元旦升旗獨站府外像「閱兵」 戰略專家揭最大敗筆 - 政治 論文門牽動下任總統？ 媒體人預言蔡英文這麼做 - 政治 論文門新進展？彭文正爆：蔡政府這位官員被告了 - 政治 林靜儀不敢和鄉親握手原因曝光 羅友志笑翻狠酸一句 - 政治 柯文哲冷風中尷尬閱兵 他不滿：要求蔡英文總統公開道歉 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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