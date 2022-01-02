前高雄市長韓國瑜出版新書「韓先生來敲門」，2日在大安森林公園舉辦善良微光見面會，來自各地韓粉揪團去看許久未見的韓市長，替他加油打氣。（陳怡誠攝）

韓國瑜「當韓先生來敲門」簽書會

高雄市前市長韓國瑜今（2）日在大安森林公園舉辦《韓先生來敲門》新書見面會，大批粉絲一早就到現場卡位。韓國瑜昨日也在臉書表示，期待與大家見面，並提醒大家注意保暖。

活動開始前，現場已爆滿，人山人海、旗海飄揚，韓國瑜高齡94歲的媽媽也到場支持。另也邀請到12位書中人物到場現身說法。

韓國瑜高齡94歲的媽媽（中）到場支持。（圖／中時新聞網直播畫面）

前高雄市長韓國瑜出版新書「韓先生來敲門」，2日在大安森林公園舉辦善良微光見面會，來自各地韓粉揪團去看許久未見的韓市長，替他加油打氣。（陳怡誠攝）