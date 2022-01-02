台南市元旦廟會遭民眾抱怨造成塞車、噪音與環境汙染。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市警5分局長洪頂力（比手勢者）約制廟會遶境人員。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市鬧區元旦因廟會活動吵整天，遶境隊伍到2日凌晨3時才結束，民眾湧入黃偉哲臉書抱怨不斷，台南市環保局2日表示，已針對兩家廟宇各開1張空汙與噪音罰單，是今年首張廟會違規罰單。

台南市廟宇密集，每到假日的廟會活動更是生活日常，台南市元旦假期有南區的南廠水門宮與北區的勝安宮同步在鬧區遶境，前者有21個陣頭，後者有9個陣頭，從上午6時就有陣頭陸續出發。

「吵死了放假都不能睡覺」、「民俗活動也要尊重別人的權利」、「環保局長是在混嗎？」、「是要吵到幾點？」、「我快瘋了，在醫院與學校附近敲鑼打鼓，擾民程度太誇張了」、「何時才能擺脫廟會的吵鬧？」，黃偉哲臉書一整天湧入許多民眾抱怨，台南市環保局則回應已派員前往稽查側錄。

依據「廟會活動燃放鞭炮違反環保法規裁罰原則」，廟會遶境活動到晚上10時就該停止，實際上水門宮1日的廟會陣頭卻到2日凌晨3時才結束，更增加民眾的不滿。

台南市警5分局表示，針對廟會1日在海安路段製造噪音，依照妨害安寧的社維法開罰。台南市警2分局表示有約制，無開罰。

台南市環保局表示，針對勝安宮燃放鞭炮過量，開出空汙罰單（罰鍰1200元到1萬不等），另對晚間10時過後的水門宮遶境噪音，依據噪音管制法開罰3000元（初犯），都是今年首張廟會罰單。