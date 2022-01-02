台灣大(3045)預計砸下約282億元收編台灣之星組合5G台灣隊，台灣大用戶屆時可望一口氣增加到980萬戶，直逼中華電(2412)的千萬戶大關，更將擁有業界最大的5G頻段，在黃金頻段3.5GHz中，將擁有100M的最大頻譜，台灣電信版圖也因這次的大吃小，再進行新一輪挪移，但回歸消費者立場，台灣之星、台灣大用戶最在意的又會是甚麼？

台灣之星是電信業中唯一打出「終身約」的業者，是台灣之星在近年來雙11檔期推出的促案，其中包括188元、299元的終身合約，也均吸引消費者撿便宜搶辦，近幾年也均透過臉書官網找來荒謬大師沈玉琳炒熱話題。

以台灣之星來說，有不少用戶一聽到合併消息，最擔憂的莫過於過去簽下的終生吃到飽合約是否會受影響，台灣大總經理林之晨在合併記者會上表明，「會履行雙方合約」，這使得台灣之星的用戶不僅鬆一口氣，更有著「賺到」的感覺，未來雙方一旦合併成功，台灣之星就可以享有全台最大的5G頻譜服務，可說是免費從經濟艙一口氣升級商務艙。

反觀台灣大用戶，以目前來說，市面上最便宜的4G吃到飽月租499仍有眾多用戶正在租約期間，但去年底其實電信三雄已悄悄下架，目前4G吃到飽至少599元起跳，若是5G更是999元、1399元，而且合約從24個月到48個月，換言之，在台灣大必須履行合約精神的前提下，台灣大用戶恐會有點「心酸酸」，假設在未來的網路服務品質對等的前提下，一樣品質兩樣價，也考驗台灣大如何安撫現在用戶的相對剝奪感。

5G時代電信業者高喊不再只當笨水管，面對龐大的建設費用、頻譜攤提，周邊的加值服務、數位匯流內容都成為電信業積極耕耘、以利創造更大經濟效應的手段。以台灣大來說，除看好雲端遊戲是未來重要成長引擎外，日前也宣布獨家電信業結夥Disney+，壯大數位匯流的實力，而或許台灣大就可以將這些視為吸引用戶的周邊價值，也可以讓用戶不再糾結「一樣吃到飽、為何他比較便宜」!