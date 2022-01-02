台北市長柯文哲元旦參加總統府升旗，結果卻一人孤單站在廣場上吹寒風，引起各界不滿總統府的安排，認為場面像是柯文哲在閱兵一樣。柯文哲今（2）日接受採訪，也針對當時的狀況說「覺得奇怪，旁邊怎麼都沒有人」，不過也說過去了就算了。

柯文哲參加2022總統府元旦升旗典禮，清晨5點就起床梳洗打扮，準時到總統府現場參加典禮，結果獨自一人被直接引導到現場，就這樣宛如被罰站一樣站了40分鐘左右，且身旁位置的賓客都不在現場，國防部三軍儀隊操演就這樣在他面前進行，宛如是在一人閱兵，讓許多民眾不捨柯文哲遭到如此對待。

台北市長柯文哲今（2日）到雲林縣大埤鄉參觀稻草文化節，主辦單位特地送他一支消除久站疲勞的捶打棒，他立刻拿起來試用搥背。（周麗蘭攝）

柯文哲今日上午與民眾黨立委蔡壁如一同前往雲林大埤鄉參加稻草文化節，當地公所送上一支稻草做的捶打棍，還被主持人開玩笑說「昨天柯市長站得很辛苦，特地送上這支讓您消除疲勞！」

而對於「一人閱兵」引起的爭議，柯文哲受訪時雖然親自表示「追究那個幹什麼，沒關係，過去了就算了，還好啦」，但還是忍不住又補了一句說「當時覺得很奇怪，怎麼旁邊都沒有人，不過還好，過去就算了」。